WindFestival 2026 ad Andora: lo sport paralimpico protagonista con il "Paravillage"

Tutto pronto per il ritorno del WindFestival, il più grande Expo d'Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, che dal 3 al 6 aprile 2026 trasformerà il Parco delle Farfalle di Andora in un palcoscenico di adrenalina e inclusione. L’evento, arrivato alla sua 23esima edizione - patrocinata dal comune di Andora e organizzata da TF7 ActionSport ASD sotto la direzione di Valter e Conan Scotto - conferma la sua vocazione sociale con un’area interamente dedicata allo sport per tutti: il Paravillage. Sostenuto dal patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), di Regione Liguria e del CONI, il Paravillage non sarà solo una vetrina, ma un laboratorio a cielo aperto dove l'inclusione è pratica quotidiana. Con oltre dieci associazioni, Andora si trasforma in un ampio expo degli Action Sport, mini-lezioni gratuite, fitness, escursioni in e-bike, trekking.

Il villaggio sarà animato da un network di associazioni d'eccellenza. Il Sitting Volley avrà una presenza massiccia con l’Entella Sitting Volley, l'Ad Astra Volley Sesto San Giovanni, la Vomien Legnano e le realtà locali Asd Gabbiano Sport e ASD Quilaigueglia E30. L'offerta si estende al nuoto e alle disabilità intellettivo-relazionali con la Gesco Nuoto Alassio Special, mentre il tennistavolo vedrà protagonista l'ASD TOIRANO. Per gli amanti dell'outdoor e del padel, scenderanno in campo l'Overland Sport, la Libertas Liguria e la MTTF, oltre al fascino del parahockey con l'ASD Pippo Vagabondo.

Attività: dal mare alla terraferma - Dalle 14:00 di venerdì fino al pomeriggio di lunedì, il programma offrirà esibizioni e prove libere aperte a tutti. Mentre in mare si sfideranno i campioni del Windsurfing Adaptive Challenge (il primo campionato nazionale per atleti con disabilità), a terra sarà possibile cimentarsi negli sport di racchetta e squadra (come Tennis, Padel, Badminton e Tennistavolo), in quelli di precisione e outdoor (Tra cui Tiro con l’Arco, Parahockey e ParaCycling) e quelli acquatici: Surf, Stand Up Paddle (SUP) e Windsurf.

Il WindFestival è anche intrattenimento. Oltre alle aree tecniche, i visitatori potranno godere dell'Area Expo con le ultime novità dei materiali, Street Food, musica dal vivo ogni sera e il celebre intrattenimento firmato TF7 Action Sport. Una festa dello sport che abbatte le barriere geografiche e fisiche, unendo atleti professionisti, famiglie e neofiti in un unico grande abbraccio di vento e mare: https://windfestival.it/.