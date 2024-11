La Savona Half Marathon spegne 10 candeline e si arricchisce con un'area cultura

La decima edizione della Corsa dei Papi, per festeggiare il suo decimo compleanno, si arricchisce di un’area cultura. Per tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, dalle 10:00 alle 19:00, in Piazza Sisto IV nel cuore della città di Savona, sarà allestito uno spazio dedicato alle case editrici provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana.

Partecipano all'Area Cultura le seguenti case editrici: AltreVoci Edizioni (Borgo val di Taro, PR), Alzani (Pinerolo, TO), Araba Fenice (Boves, CN), Arpeggio Libero (Lodi), Bookendipity.com (S.Croce S/Arno, PI), Erga Edizioni (Genova) e Vita Felice (Milano).

Sabato 23 novembre, presso “A Campanassa” in Piazza del Brandale, si terranno le seguenti presentazioni letterarie:

Ore 16:00: Sara Rattaro, “Io sono Marie Curie” (Sperling & Kupfer)

Ore 17:00: Lucia Esposito, “Sorelle spaiate” (Giunti)

Ore 17:45: Lorenzo Tosa, “Vorrei chiederti di quel giorno” (Rizzoli)

Ore 18:30: Consegna del Premio “Donne in Corsa 2024” (in streaming) a Veronica Pivetti per “Rosa” (Rai Libri)

Ore 19:00: Caterina Grisanzio, “Pistole cariche. Immagini e stereotipi nella pubblicità in un’ottica di genere”(De Ferrari Editore)

L'area cultura è organizzata da Espansione di Paola Savella in collaborazione con Relaxioni.

Per il secondo anno consecutivo, si terrà il convegno “Donne in corsa”, incentrato su sport, impresa, comunicazione e informazione. Il convegno si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 novembre presso la Sala Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo in Via Rocca di Legino 35 a Savona. È organizzato da Chicchi di Riso in collaborazione con Fidapa BPW Italy Sezione di Savona, Save the Woman, Lions Clubs International Savona Torretta e Confcommercio di Savona. Il tema principale del convegno sarà il contrasto alla violenza sulle donne, con interventi di forze dell’ordine, avvocati, psicologi, psicoterapeuti, e testimonianze di vita vissuta.

Il convegno ha il patrocinio del Comune di Savona, della Regione Liguria, della Provincia di Savona, della Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italia), di Fidapa Distretto Nordovest, della Fondazione De Mari CR Savona, dell’ISV Centro Antiviolenza e di Telefono Donna. È realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Istituto Ferraris Pancaldo e Relaxioni.

Nei giorni precedenti il convegno, ci sarà un coinvolgimento dei ragazzi in progetti legati alla musica e all’era digitale, con la presentazione di podcast e laboratori musicali.

Il 23 novembre, alle ore 15:30, partirà la Family Run di 4 km, alla quale potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe, grazie all’iniziativa Io con FIDO nella Family Run.

Il centro di Savona si animerà di eventi anche in altre zone della città. In Via Manzoni ci sarà il Villaggio Tecnico, l'Area Street Food e l’artigianato locale a cura di Confcommercio Savona. In Via Astengo si potrà ammirare il Fiat 500 Club Italia – Savona con auto d’epoca e la Panda fuoristrada a cura dell’Associazione Mare e Monti in Panda. In Piazza Sisto IV ci sarà il Point del CONI con intrattenimento, dimostrazioni sportive e Stand delle Case editrici provenienti da varie regioni italiane. Inoltre, sarà presente la Polizia di Stato con il Camper attrezzato e la Lamborghini utilizzata per i servizi di emergenza.

Infine, sabato 23 novembre alle ore 19:00, in Piazza Sisto IV si terrà il concerto dei Deja vù Live Band, con animazione musicale a cura di Gianni Rossi durante le giornate di sabato e domenica.