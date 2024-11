Ad Alassio mostra fotografica e presentazione letteraria con il Circolo San Giorgio BFI ILFIAP

L’ Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio BFI ILFIAP di Albenga, con il patrocinio dell' Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio , e sotto l’egida della FIAF , organizza due iniziative, la prima della quali è la mostra dal titolo “Per le segrete strade del colore” , che verrà inaugurata sabato 23 novembre alle ore 17.00 nella Sala AGA di Palazzo Morteo ad Alassio (via Gramsci, 60). Sarà successivamente visitabile nei giorni di sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre, sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 (ingresso libero).

“Il Circolo Fotografico San Giorgio – proseguono gli organizzatori – ha l'onore di essere nella Top ten dei più impostanti sodalizi italiani. Ci teniamo a ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda per le idee progettuali e il contributo alla loro realizzazione, i responsabili dell’Ufficio Scolastico, Cultura e della Biblioteca del Comune, nonché il dott. Elia Ammirati per l’assistenza operativa e i componenti dell'Associazione Aga per aver messo a disposizione la propria sede all'interno di Palazzo Morteo”.