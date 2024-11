Aurelia Bis, due mesi di stipendio in pagamento: incontro in Prefettura

I bonifici di mesi di settembre e ottobre sarebbero stati effettuati quest'oggi.

Questa la sostanziale novità tanto attesa dai lavoratori di Aurelia Bis in sciopero da 4 giorni per via del mancato pagamento degli stipendi da parte di Ici Italiana Costruzioni, azienda appaltatrice del cantiere.

Nel frattempo nella mattinata di oggi il Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha incontrato i rappresentanti di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil con lo scopo di assumere, da parte sindacale, elementi di conoscenza sulla situazione retributiva, contributiva ed occupazionale dei lavoratori, alla luce dei mancati pagamenti delle ultime due mensilità che avevano portato i sindacati e i lavoratori ad incrociare la braccia da lunedì scorso con un presidio davanti ai cancelli del cantiere di Grana ad Albisola Superiore.

"La riunione, richiesta dalle organizzazioni sindacali, ha costituito l’occasione per tracciare un quadro aggiornato della vicenda ed appurare che, nelle prossime ore, è atteso l’accredito delle partite stipendiali arretrate in favore dei cennati lavoratori - spiegano dalla Prefettura - È tuttavia emersa, nel corso dell’incontro, la conferma della persistenza di alcune pendenze risalenti allo scorso mese di marzo, riferibili al mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte dell’azienda, nonché la preoccupazione per il futuro delle attività di cantiere in parola".

Il Prefetto ha assicurato che verrà convocata, a breve, una riunione alla presenza di Matteo Castiglioni, Commissario straordinario competente per la realizzazione dell’opera e dei referenti di Anas con lo scopo di approfondire le tematiche al centro dell'incontro di oggi.

“L’azienda ha fatto sapere che sono partiti i bonifici per il pagamento degli stipendi per i cantieri dell’Aurelia Bis di Savona ma i lavoratori sono ancora in sciopero e soltanto l’assemblea in programma lunedì esprimerà una decisione sul ritorno al lavoro. Anche perché c’è un problema legato alla Cassa Edile visto che l’intero hub del cantiere, di cui fa parte anche ICI, non ha regolarizzato la propria posizione. Aspettiamo una convocazione dal Prefetto con azienda, Anas e Commissario per capire le reali intenzioni sul futuro dell’Aurelia Bis” spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

Attualmente i lavoratori impiegati sul cantiere sarebbero circa una ventina. Scesi da un totale di 40 per via di alcune dimissioni e la scadenza dei contratti a tempo determinato lo scorso 31 ottobre.