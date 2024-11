Il Liceo G. Bruno di Albenga apre le porte a nuovi studenti: al via gli Open Day 2024/2025

Il Liceo Scientifico G. Bruno di Albenga apre le sue porte per accogliere studenti delle scuole medie e le loro famiglie in un’esperienza unica di orientamento.

Le date da segnare in agenda:

Venerdì 22 novembre 2024 ore 15:00 - 18:00

Sabato 14 dicembre 2024 ore 9:00 - 12:00

Sabato 11 gennaio 2025 ore 9:00 - 12:00

Gli Open Day rappresentano un'opportunità per scoprire un istituto che combina tradizione educativa e innovazione, offrendo un percorso formativo d’eccellenza. Gli incontri si terranno presso le sedi del liceo in Via Dante Alighieri, per gli indirizzi Sportivo, Classico, Linguistico e Musicale, in via del Roggetto per l’indirizzo Artistico e in viale Pontelungo per l’indirizzo Scientifico e Scienze Applicate.

Il Liceo G. Bruno si distingue per un'ampia proposta educativa che risponde alle esigenze di studenti con aspirazioni e talenti diversi. Oltre ai percorsi liceali tradizionali, l’istituto vanta una delle proposte più complete della regione:

Potenziare le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con laboratori di indirizzo.

Percorsi per le certificazioni linguistiche internazionali e stage all’estero.

Un esclusivo Liceo Musicale, dedicato agli studenti che desiderano coltivare la loro passione per la musica, combinando formazione artistica e didattica accademica di alto livello.

Attività dedicate all’educazione digitale, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale e le nuove esigenze formative.

Durante gli Open Day si potrà:

Visitare le aule multimediali, i laboratori scientifici, e gli spazi dedicati alla pratica musicale.

Assistere a esibizioni dal vivo degli studenti del Liceo Musicale.

Dialogare con i docenti, il personale scolastico e gli studenti, che condivideranno le loro esperienze.

Approfondire i dettagli del programma scolastico e le tante opportunità extracurriculari.

Scoprire le iniziative per lo sviluppo delle competenze trasversali, come i progetti di cittadinanza attiva e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Il Liceo G. Bruno è da sempre attento a fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide del domani. Grazie a una didattica innovativa e personalizzata, ogni studente ha l’opportunità di esprimere al meglio le proprie capacità, sviluppando sia competenze accademiche sia artistiche, digitali e di indirizzo.

Per garantire un’organizzazione ottimale, è consigliabile prenotare la propria partecipazione compilando il modulo online disponibile sul sito ufficiale del liceo cliccando QUI

Il Liceo G. Bruno di Albenga è una realtà scolastica dove tradizione, arte e innovazione si incontrano per costruire il futuro dei giovani.