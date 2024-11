Alassio. La storica Valigeria Polli chiude dopo 96 anni di tradizione, il titolare Franco: “Cambia vita, ho vinto un concorso pubblico”

Dopo 96 anni di attività, chiude la storica Valigeria Polli dal 1928 in via Don Minzoni ad Alassio. Una decisione improvvisa, ma carica di emozione: Franco Polli, nipote del fondatore e attuale titolare, lascia il negozio per intraprendere una nuova carriera come funzionario della Pubblica Amministrazione.

“Non era nei miei piani - racconta Polli -. Stavo approfondendo una materia per altre motivazioni e mia nipote mi ha suggerito di partecipare a un concorso pubblico. L’ho fatto e ho vinto. Ora, a 53 anni, mi aspetta una nuova vita”.

Tre generazioni di tradizione. La Valigeria Polli è parte della storia di Alassio e della famiglia Polli. Fondata dal nonno Pietro, un artigiano ombrellaio di Stresa specializzato nella realizzazione di ombrelloni da spiaggia, l’attività era nata vicino alla stazione ferroviaria per servire le spiagge, all’epoca gremite dagli inglesi. Negli anni, la bottega si è ampliata ed è passata ai figli di Pietro, rispettivamente al papà e allo zio di Franco, e si è trasferita in via Mazzini e, successivamente, nell’attuale sede di via Don Minzoni, per avvicinarsi al budello, cuore pulsante del commercio alassino.

“Il negozio ha sempre funzionato bene, anche con i cambiamenti portati dal commercio online. Mi sono evoluto e adeguato, e i risultati non sono mai mancati,” spiega Polli. La decisione di chiudere non è quindi legata a difficoltà economiche: “Non ho messo in vendita la valigeria per mancanza di tempo. Ho saputo di aver vinto il concorso solo pochi giorni fa, e devo iniziare il 6 dicembre. Se non riuscirò a posticipare, pazienza: quel giorno sarò al mio nuovo posto di lavoro.”

Termina quasi un secolo di tradizione familiare. “Il negozio rappresenta per me una storia di famiglia e di legami forti – spiega -. Non è stato facile prendere questa decisione, ma la vita ci riserva sorprese e opportunità che vanno colte. Ricorderò con piacere tutti i clienti e le persone che ho conosciuto e con cui sono nate amicizie. Spero che in questi ultimi giorni di apertura vengano a trovarmi gli affezionati clienti per un saluto, dopo tanti anni” conclude Polli.