Arrestata a Savona una donna ricercata per furto aggravato a Genova

Arrestata a Savona una trentacinquenne straniera su cui pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Genova per furto aggravato in concorso.

L’arresto eseguito dai poliziotti delle volanti, unitamente ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, è stato possibile grazie a un servizio straordinario di controllo del territorio al quale ha partecipato anche il personale della polizia amministrativa.

Durante il servizio sono stati effettuati svariati controlli nelle principali piazze cittadine, che hanno portato all’identificazione di numerose persone e, in particolare, della donna rumena che è emerso essere destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova e in base al quale dovrà espiare un periodo di quattro mesi di reclusione quale condanna per il reato di furto aggravato in concorso.

La donna è stata accompagnata in Questura per procedere con gli atti di rito e, successivamente, è stata accompagnata presso la casa Circondariale di Genova Pontedecimo a disposizione dell’autorità giudiziaria.