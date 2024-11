Mascherine non a norma, scatta il processo per Irene Pivetti: l'inchiesta prese il via da Savona

All’esito del deposito della consulenza, e alle risultanze della Guardia di Finanza di Savona e Roma, il pm Caramone inoltre, aveva integrato l’accusa per Irene Pivetti con quella di ‘frode in pubbliche forniture’. Che si aggiungerebbero alle accuse di frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio.

Nel 2020 l’Asl2 savonese aveva espresso un parere negativo, sempre all’esito della consulenza richiesta all’Italcert, sull’efficienza e integrità di questi dispositivi, venduti dalla farmacia di Savona e sequestrato a fine marzo e dato anche alle Protezione Civile. Per i pm savonesi si trattava di “ poco più semplici fazzoletti” e non quindi di dispositivi efficaci che avrebbero dovuto proteggere i sanitari dall’esposizione al virus. Atti e risultanze questi inviati dalla Procura di Savona, ma anche dagli inquirenti di Siracusa, a quella di Busto Arsizio, competente per l’aeroporto di Malpensa ossia dove era sbarcati materialmente i carichi di mascherine.

In totale, per la vendita alla protezione civile la Only Italia Logistics della Pivetti aveva infatti stipulato, il 17 marzo del 2020, due atti negoziali. Il totale era di 28 milioni di euro, già saldato, per un carico di 15 milioni di mascherine. Per l’accusa la Pivetti, che avrebbe agito per importare dispositivi da destinare al mercato privato, non avrebbe pagato l’Iva.