Albenga, mostra “heArt of Gaza”: l’orrore della guerra nelle immagini realizzate dai bambini

L’orrore della guerra, di ogni guerra, è sempre indescrivibile. Un modo per farlo è, però, quello delle immagini, le immagini riportate dai bambini che incolpevolmente vivono e subiscono le terribili conseguenze della guerra. Ecco che Sanitari per Gaza Liguria e Associazione Culturale Liguria Palestina organizzano una mostra di arte di bambini che vivono nel cuore di Gaza dal titolo “heArt of Gaza”, che si terrà a Palazzo Oddo sabato 23 novembre dalle 10 alle 18.30.

L’intento è quello di offrire a questi giovani artisti la possibilità di farsi ascoltare e di divulgare la loro espressione creativa nonché di supportarli.

L’ingresso alla Mostra è gratuito. Ci sarà una raccolta fondi che verrà interamente devoluta a “La tenda degli artisti” all’interno della striscia di Gaza, gestita da Mohammed Timraz e dalle sue sorelle. La speranza è che molte persone sostengano il progetto “We Are Not Alone” con il quale Mohammed ha aiutato e sta cercando di proseguire ad aiutare tante persone.