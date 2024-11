Borghetto, il 23 novembre la prima Festa dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Sabato 23 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, si svolgerà la prima Festa dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza a Borghetto Santo Spirito, in via Trilussa.

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione e allo Sport, insieme alle Politiche sociali comunali, hanno voluto in questo modo sottolineare la centralità dei bambini, dei ragazzi e dei loro diritti, rammentando a tutti una data fondamentale: il 20 novembre 1989, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, che oggi conta ben 196 Paesi firmatari. Da ieri, infatti, aderendo all'invito di ANCI ed UNICEF, il Comune ha preso parte all'iniziativa Go Blue, illuminando di blu il monumento dedicato alla Costituzione Italiana di Piazza Libertà.

Nello spirito del messaggio lanciato dall'UNICEF, che chiede di "Ascoltare il Futuro", il Comune di Borghetto intende dar voce ai bambini e alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi, offrendo loro opportunità e sostenendo un dialogo significativo tra generazioni, per realizzare i diritti di tutti i minori, ovunque. Con questo intento, sabato si svolgerà la Festa dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, durante la quale bambini, bambine, ragazzi e ragazze avranno a disposizione molte attività sportive, laboratori e attività ludiche da sperimentare e provare.

All'iniziativa parteciperà il comitato ligure UNICEF, con la presidente regionale Maria Caterina Porcu, la presidente provinciale Savona Veronica Cocumazzo e molti volontari che distribuiranno materiali informativi e svolgeranno attività con i bambini e i ragazzi. Nel Palasport Ugo Magnetto, nell'attigua tensostruttura, nell'area sportiva esterna, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'antistante giardino e in via Trilussa, saranno a disposizione di tutti giochi, sport e attività che, nel segno dell'inclusione, saranno accessibili a tutti. Si potrà praticare ginnastica, pallavolo, tennis tavolo, calcio, bocce, pattinaggio a rotelle, arti circensi, flag football, tennis, atletica, conoscere i segreti della vela e riscoprire il ciclotappo, svolgere le attività del Centro ragazzi e divertirsi con il ludobus.

Nello spazio lettura della Biblioteca civica, Leggimi perché me ne ricorderò, inoltre, si potranno ascoltare letture ad alta e bassa voce, sfogliare libri e, sull'Albero delle idee, lasciare un messaggio, un'idea per il mondo dei "grandi". Le attività della Biblioteca si svolgeranno nel ricordo di Francesco Langella, storico bibliotecario della Biblioteca E. De Amicis di Genova, che per Borghetto Santo Spirito continuerà a rappresentare un punto di riferimento.

In contemporanea si svolgerà l'Open day della scuola primaria e secondaria di primo grado, che proporranno tantissime attività: gli scacchi, i laboratori artistici, gli atelier creativi, i laboratori di improvvisazione teatrale, la robotica educativa, il laboratorio di ceramica, il Book creator, con la partecipazione dei ragazzi della Curvatura sportiva, che si metteranno a disposizione per coadiuvare le associazioni partecipanti.

All'interno del plesso scolastico, inoltre, il Comune lascerà spazio alle voci dei bambini e dei ragazzi: nello Spazio Officina delle Idee verrà proiettato il video CIVITAS, prodotto dall'Associazione culturale Kronoteatro di Albenga e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze di Borghetto Santo Spirito, che durante l'estate scorsa hanno preso parte al progetto promosso dalle Politiche sociali comunali L'Officina delle Idee - Benessere in Comune. Potremo così ascoltare dalle voci dei giovani cittadini suggerimenti e spunti per migliorare la nostra comunità.

Partecipano all'iniziativa: Comitato Regionale Unicef Liguria, Biblioteca Civica, Centro Ragazzi Comunale Kaleidos, Ludobus Giocosamente, A.S.D. Colombofila Borghetto, A.S.D. FC Borghetto 1968, A.S.D. Ginnastica e Danza Borghetto, A.S.D. Lega Navale Borghetto S. Spirito, A.S.D. Atletica Arcobaleno, A.S.D. Bocciofila Loanese, A.S.D. Gruppo Città di Genova e Federazione Italiana Giuoco CicloTappo, A.S.D. Pattinatori Savonesi, A.S.D. Roller Sambart, A.S.D. Tennis e Sport Educativo A. Zizzini Loano, A.S.D. Toirano, Associazione ADGP A.P.S.

"Nello spirito sancito dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Comune di Borghetto Santo Spirito si impegna a promuovere la consapevolezza tra i più giovani di essere titolari di diritti che devono essere garantiti e rispettati da tutti. Sabato 23 novembre si svolgerà una festa che intende non solo celebrare questi diritti, ma anche offrire l'opportunità di praticare sport, giochi e attività ludico-didattiche, nel segno dell'inclusione e della possibilità di partecipazione estesa a tutti, con l'impegno, da parte degli adulti, di raccogliere le istanze e i suggerimenti che i giovani vorranno indicarci. Ringraziamo il Comitato Regionale Unicef, l'Istituto comprensivo Val Varatella, le Associazioni sportive e le varie attività che hanno aderito alla nostra richiesta per la realizzazione della Festa", commentano l'assessore alla P.I. e Sport, Celeste Lo Presti e il consigliere delegato alle Politiche sociali, Mariacarla Calcaterra.