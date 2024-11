Spotorno, un successo l'evento dedicato alle poesie di Camillo Sbarbaro

Si è conclusa con grande successo di collezionisti e persone interessate alla poesia sbarbariana l’iniziativa organizzata dal Circolo Filatelico Spotornese, guidato da Gino Maglio, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Spotorno, del Golfo dell’Isola e del Circolo Socio Culturale Pontorno.

Il 15 novembre, nella Sala Convegni Palace di via Aurelia a Spotorno, si è tenuta la presentazione dell’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato a “Camillo Sbarbaro e la letteratura del ‘900”. La manifestazione è iniziata con la tradizionale cerimonia della timbratura del francobollo dedicato alla cultura italiana ospite d’onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte. All’evento hanno partecipato, insieme alla Referente Filatelia della Filiale savonese di Poste Italiane, Roberta Carati, l’Assessore alla Cultura Gianluca Giudice, il Presidente del Circolo Filatelico Gino Maglio e il Prof. Antonio Rovere, che ha redatto l’opuscolo dedicato a Sbarbaro e ai 24 poeti e scrittori del ‘900 cui Poste Italiane ha dedicato almeno un francobollo.

Da quel momento è iniziato l’assalto dei collezionisti e dei curiosi, tutti desiderosi di ottenere l’annullo sulla pubblicazione realizzata ad hoc, su folder, cartoline e altro materiale filatelico tematico.

La timbratura è proseguita ininterrottamente per tutto il pomeriggio, lasciando comunque spazio, come da programma, alla parte più squisitamente culturale.

Ha aperto i lavori l’Assessore alla Cultura Gianluca Giudice, che ha portato i saluti dell’Amministrazione e quelli del Sindaco Mattia Fiorini, evidenziando l’importanza di Sbarbaro nel panorama culturale del ‘900.

È intervenuto quindi il Presidente Gino Maglio, che ha ricordato i prestigiosi risultati ottenuti negli anni dal Circolo, culminati nell’ottenimento del francobollo della serie turistica dedicato a Spotorno nel 1989 e del francobollo dedicato al “Natale”, raffigurante “L’adorazione dei Pastori” di Domenico Piola, conservato nell’Oratorio della S.S. Annunziata di Spotorno, nel 2009. Maglio, a conclusione del suo intervento, ha lanciato la proposta di avanzare la richiesta per ottenere un francobollo dedicato a Camillo Sbarbaro.

Per spiegare la manifestazione e le motivazioni che hanno spinto il Circolo a organizzare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, questo progetto, il Circolo Filatelico ha affidato la parola al Prof. Antonio Rovere. Rovere ha predisposto l’opuscolo, teso a illustrare non solo la figura di Camillo Sbarbaro, ma anche i 24 poeti e scrittori del ‘900 cui Poste Italiane ha dedicato almeno un francobollo.

Rovere ha quindi illustrato il “foglietto” e il francobollo scelti per l’annullo, che per la prima volta raffigura la grandiosità della Cultura Italiana scelta dalla Fiera del Libro di Francoforte e che porta l’immagine di due giganti, Dante Alighieri e Alessandro Manzoni. Ha concluso raccontando della visita di una classe terza della scuola media, accompagnata dagli insegnanti, che ha apprezzato l’esposizione e ha avuto la possibilità di conoscere meglio il poeta, riproponendosi di approfondirne la conoscenza.

Ha preso poi la parola il Prof. Francesco De Nicola, già docente di letteratura contemporanea all’Università di Genova e titolare del medesimo corso all’Università di Granada, che ha appena pubblicato il volume Camillo Sbarbaro – Scrivere per vivere (Edizioni Ares).

Con passione e chiarezza, De Nicola ha tratteggiato la figura umana del poeta e la poetica sbarbariana, alternando i suoi interventi con le letture dell’attore Pino Petruzzelli, che ha interpretato passi di prosa poetica e poesia, molto apprezzati dai presenti.

Al termine dell’evento, il Prof. De Nicola si è dedicato al rituale firmacopie del suo ultimo lavoro.

I presenti hanno poi avuto l’opportunità di richiedere il prezioso annullo e di visitare l’interessante allestimento di testi e documenti, tratti dal prezioso archivio del Centro Studi “Camillo Sbarbaro”, diretto dal Prof. Domenico Astengo, ed eccezionalmente esposti al pubblico.