Vigili del fuoco, concluso il corso regionale per interventi su frane e crolli (FOTO)

Si è concluso oggi a La Spezia il corso regionale per il movimento terra, dedicato al personale dei vigili del fuoco impegnato in interventi su calamità naturali come frane, smottamenti e crolli.

I quindici partecipanti, provenienti da tutte le province liguri, hanno avuto l’opportunità, nelle tre settimane di formazione, di operare con diverse macchine in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Hanno infatti acquisito familiarità con escavatori, terne e pale gommate, partecipando ad operazioni di scavo, carico dei camion e rimozione delle macerie.