Giunta regionale, Bucci punta all'allargamento a 9 o a 11: "Faremo una legge apposta. Gli attuali rappresentanti si diano da fare"

9 assessori, forse 11. Va avanti per la sua strada il presidente della Regione Marco Bucci che vuole un allargamento della giunta sia per garantire rappresentatività sui territori sia per "accontentare" tutte le forze politiche della coalizione.

La formazione della sua squadra infatti non è stata di semplice attuazione visto che la provincia di Savona spingeva per avere un assessore dopo 4 anni di assenza e i partiti non erano disposti a rinunciare alle proprie "caselle".

"Quando ci sono sette assessori bisogna fare degli equilibri che non avete nemmeno l'idea di cosa voglia dire. Il Comune di Savona, per esempio, ne ha nove in questo momento. Le cose vanno rimesse a posto, la legge va rimessa a posto, quindi ne faremo una apposta per averne nove anche noi in Regione, forse addirittura undici e vediamo come va finire" ha spiegato Bucci a margine dell'evento sui 140 anni della Confcommercio Savona.

"Ciò che conta però è che i rappresentanti della giunta si diano da fare. Non è che bisogna essere proprio legati al territorio o al Comune dove uno è nato: se lavoriamo tutti per la Liguria dobbiamo essere in grado di lavorare tutti per la Liguria - puntualizza il neo presidente regionale - Quindi anche questo discorso di rappresentanza va preso un po' con le molle. Bisogna saper fare il lavoro e per tutti, come lo devo fare io, non ci sono scuse. Non posso dire: sono di Genova quindi non vado a Imperia, è sciocco e non ha senso".

"Siamo tutti qua per la Liguria, e ogni posto ha il diritto di poter portare le proprie esigenze e fare le proprie richieste. Questo è fuori discussione" conclude Marco Bucci.

Per l'inserimento di due o 4 assessori però Bucci dovrebbe comunque aspettare non prima di 9 mesi-un anno. Non basterebbe un decreto del Governo ma una modifica dello statuto regionale (anche per i consiglieri delegati e per la nomina dei sottosegretari regionali).