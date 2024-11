Pediatri esclusi dal consiglio superiore di sanità, Cristina Lodi (Azione): “Dimenticati dalle giunte di destra"

Cristina Lodi, consigliera comunale e segretaria regionale di Azione, riguardo l'esclusione dei pediatri dal consiglio superiore della sanità, sostiene la denuncia e l’indignazione della categoria, sottolineando la oggettiva continuità con le due precedenti giunte.

“Pediatri dimenticati e non è una novità è già successo negli ultimi due governi regionali targati centro- destra, nonostante ci fosse grande enfasi nel parlare di famiglia e bambini, e dall’ultimo- terribile!- piano socio-sanitario, che avremmo cambiato immediatamente se fossimo andati al governo. I pediatri hanno avuto dalle politiche regionali e sanitarie: zero. E questo dato si conferma, appunto, nell’assenza di un pediatra all’interno del consiglio superiore della sanità, mentre, ad esempio, è presente un chirurgo estetico privato. Un altro schiaffo a questi professionisti e al mondo dell’infanzia tutto. Per il futuro della regione, per il quale è indispensabile arrivare politiche ad ogni livello per le bambine e i bambini, Azione Liguria continuerà a fare proposte. Ma la giunta di destra Bucci, comincia davvero male: dimenticarsi dei pediatri è un bruttissimo segnale”, dichiara la segretaria Lodi.