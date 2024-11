Lupi nell'abitato di Martinetto: nel video la corsa in mezzo alle case (VIDEO)

La videocamera ha immortalato alcuni lupi aggirarsi nella frazione di Martinetto, a Cisano sul Neva, dove la presenza di questi animali è stata segnalata già da tempo. Lupi e fauna selvatica trovano rifugio nelle aree boschive circostanti, ma la vicinanza di risorse come il torrente Pennavaira, che attrae animali in cerca di acqua, favoriscono incontri ravvicinati con gli abitanti.

Alcuni mesi fa i proprietari di un agriturismo della zona, che ospita cavalli, pony e pecore, avevano lanciato l’allarme, segnalando episodi di predazione. Non è raro trovare carcasse di animali selvatici, come cinghiali o caprioli, lungo i sentieri, segno della presenza del lupo, che svolge un ruolo importante nell’ecosistema controllando le popolazioni di erbivori.

Gli avvistamenti nei centri abitati sono in aumento, complice la frammentazione degli habitat naturali e la crescente abitudine dei lupi ad avvicinarsi alle zone antropizzate per trovare cibo. Gli allevatori, in particolare, lamentano perdite tra i capi di bestiame, sollecitando interventi di prevenzione come recinzioni elettrificate o strumenti utili per ridurre i potenziali problemi.

La preoccupazione riguarda anche gli animali d’affezione, come cani e gatti, spesso lasciati liberi all’aperto durante la notte. Secondo gli esperti, i lupi non rappresentano un pericolo diretto per l’uomo in condizioni normali, ma il rischio per gli animali domestici è concreto, soprattutto in aree isolate o durante il periodo invernale, quando le risorse alimentari scarseggiano. Il consiglio è di tenerli al sicuro durante la notte, evitare di lasciare cibo all’aperto e segnalare prontamente la presenza di lupi alle autorità competenti.