Sassello, Silvana e Giulio Caviglia festeggiano 60 anni di matrimonio

Sessant’anni fa, il 23 novembre 1964, in un piccolo angolo di Sassello, Silvana e Giulio Caviglia pronunciavano il loro sì. Nessuno poteva immaginare che quella promessa avrebbe dato vita a una storia straordinaria, intrecciata di amore, impegno e complicità. Oggi, a distanza di sei decenni, la loro unione è diventata una vera e propria favola, un esempio per tutta la comunità.

Silvana, con la sua dolcezza e capacità di costruire legami sinceri, è stata il pilastro della famiglia. Sempre pronta ad aiutare e a donare gentilezza, è il cuore pulsante di una casa dove i valori dell’amore e della solidarietà non sono mai mancati. Giulio, classe 1939, è un uomo dalla straordinaria inventiva. La sua lunga carriera nell’assistenza e nell’impiantistica, in particolare nelle storiche fabbriche di amaretti di Sassello, lo ha reso una figura rispettata e stimata. Anche oggi, nonostante gli anni, continua a stupire per la sua abilità nel riparare oggetti e la sua curiosità verso le nuove tecnologie.

Insieme, Silvana e Giulio hanno costruito una famiglia meravigliosa: la figlia Nadia e i loro tre amati nipoti – Amedeo, Eleonora ed Edoardo – rappresentano la loro più grande gioia e il segno tangibile di un amore che ha saputo crescere e rafforzarsi con il tempo.

Il loro percorso è motivo di orgoglio non solo per la famiglia, ma per tutta Sassello, che oggi si stringe intorno a loro con affetto e ammirazione. Silvana e Giulio non sono solo una coppia longeva, ma un simbolo di resilienza, armonia e dedizione reciproca.

In questo giorno speciale, la comunità si unisce per celebrare il loro traguardo e augurare ancora tanti anni di felicità, circondati dall’amore della loro famiglia e dall’affetto del paese. Buon anniversario, Silvana e Giulio!