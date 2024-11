Savona, alla Ubik presentazione di "Malarazza" di Marzia Pistacchio per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Libreria Ubik di Savona ospiterà un incontro dedicato al tema con la scrittrice Marzia Pistacchio, autrice del libro "Malarazza" (Black Dog), illustrato da Eleonora Visconti. Introduzione a cura di Renata Barberis, con l’intervento di Maria Gabriella Branca, assessore del Comune di Savona, e letture tratte interpretate da Sara Moretti, Margherita Sirello e Emma Nisi.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 novembre, alle ore 18, presso la Libreria Ubik.

Saranno sei le donne che lunedì parteciperanno all'incontro alla Ubik sul tema sempre più attuale della violenza alle donne. Un incontro di donne, per le donne (al fine di stimolare una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle possibilità di farli valere anche attraverso le istituzioni), ma rivolto soprattutto agli uomini. Una occasione per puntare i riflettori su una cultura maschilista tuttora molto diffusa, e di matrice ancora patriarcale (nonostante qualcuno anche a livello istituzionale voglia negare il concetto).

Nel 2024 fino a oggi, solo in provincia di Savona, nei Pronto soccorso o nei punti di primo intervento di Asl2 savonesi le donne medicate dopo episodi di violenza sono state ben 310. Trecentodieci. Sono dati preoccupanti, che forniscono una misura della gravità del problema.

Nell'incontro verrà presentato (anche con letture) il libro di Marzia Pistacchio, dove viene descritta una carrellata di donne: a volte forti, a volte deboli, a volte vincitrici, a volte vinte, ma mai dome. Tutte diverse, ma accomunate dalla voglia di non farsi schiacciare, di resistere, combattere e ribellarsi. Una sorta di maledizione sembra incombere su tutte loro, quella di appartenere a una "malarazza". Ogni storia si accompagna o intreccia ad una ricetta. A metà tra antologia e romanzo per racconti, "Malarazza" parla di cibo, donne, uomini e ossessioni. Con stile graffiante e crudo l'autrice narra situazioni estreme che, purtroppo, sono molto comuni. Una narrativa "di lotta" che vuole gettare luce sulla situazione degli ultimi e dare voce anche a chi, molto spesso, non ne ha.