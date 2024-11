Medici di famiglia in fuga dalla professione, non va meglio per la guardia medica

La situazione appare critica: meno medici di medicina generale e meno medici di continuità assistenziale, entrambi in fuga dalla professione. E una scuola di specializzazione in medicina generale che registra all'incirca la metà degli iscritti rispetto ai posti disponibili. La sanità pubblica è sempre più in difficoltà. Oltre alla carenza di personale negli ospedali e nei pronto soccorso, c'è un’emergenza diffusa anche tra i medici di base.

Secondo i dati dell’Asl relativi al personale convenzionato, i medici di medicina generale sono passati da 196 nel 2018 a 172 nel 2023 (15 in meno). Per quanto riguarda i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), i numeri sono ancora più preoccupanti: da 63 nel 2018 a 40 nel 2024, con una perdita di 23 unità. Va leggermente meglio per i pediatri: da 24 nel 2018 a 23 nel 2023. Anche altre figure della medicina convenzionata hanno registrato un calo significativo: i medici dell’emergenza sanitaria territoriale sono passati da 33 a 27, i medici dei servizi da 16 a 9 e gli specialisti ambulatoriali da 62 a 58.

Il quadro diventa ancora più grave se osservato dal punto di vista dei pazienti che si ritrovano senza medico e non riescono o rinunciano a farsi curare. Secondo il rapporto Gimbe, riferito all’intera regione, il 46,7% dei medici di medicina generale ha più di 1.500 pazienti, e entro il 2026 si prevedono 325 pensionamenti. La media ligure di pazienti assistiti per ogni medico di famiglia è già di 1.298. Se si considerano i futuri pensionamenti, il fatto che alla scuola di specializzazione erano disponibili 90 posti ma gli iscritti sono solo 45 (senza contare chi abbandona il corso lungo il percorso), e una legge di bilancio che non prevede risorse per la medicina generale, è evidente che i prossimi anni saranno difficili sia per i medici attivi sia per i pazienti.