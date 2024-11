Auto si cappotta sulla A10 tra Celle e Varazze: tre feriti, code in direzione Genova

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, tra Celle Ligure e Varazze, provocando code in direzione Genova. Una vettura con a bordo una mamma e i suoi due figli si è cappottata al chilometro 28, poco prima dell’uscita di Varazze. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli.

L’allarme è scattato alle 16.15. Sul posto sono intervenute tre ambulanze – due della Croce Verde di Albisola e una della Croce Rossa di Varazze – oltre ai vigili del fuoco di Varazze, il personale di Autostrade, la polizia stradale e i sanitari del 118 giunti da Genova.

I tre occupanti del veicolo sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente ha causato disagi al traffico con una coda di circa 2 chilometri, a partire dal chilometro 32,35, nel tratto interessato. La circolazione è stata ridotta a una sola corsia per consentire la rimozione del veicolo e i rilievi del caso.

La situazione è ancora in evoluzione, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in viaggio verso Genova.