No alla violenza sulle donne: incontro molto partecipato a Plodio (FOTO e VIDEO)

Ieri sera a Plodio si è tenuto un partecipato incontro in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento, organizzato dal comune in collaborazione con le associazioni locali, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e dialogo, coinvolgendo istituzioni, esperti, studenti e cittadini.

Tra i partecipanti figuravano il Commissario di Pubblica Sicurezza Antonio Abruzzese, il Comandante della stazione dei Carabinieri Alessandro Carle e la psicologa Cinzia Roascio. Presenti anche gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto "Patetta", oltre agli Alpini, l’ASD, la Pro loco e la Protezione civile, tutte dimostratesi particolarmente sensibili e partecipative.

Soddisfatto il sindaco Gabriele Badano, che ha commentato: "Abbiamo non solo parlato, ma grazie agli interventi dei relatori e al contributo delle ragazze e dei professori del Patetta, abbiamo affrontato temi come la violenza, i rapporti tossici e la dipendenza. La speranza è che una maggiore consapevolezza possa portare a un futuro migliore per tutti".

Un momento particolarmente significativo è stato il coinvolgimento degli studenti, che hanno condiviso riflessioni sul tema delle relazioni e sulle difficoltà che spesso emergono nelle dinamiche interpersonali. La serata non si è limitata a informare, ma ha mirato soprattutto a sensibilizzare, promuovendo una cultura basata sul rispetto e sulla parità.