Lievemente intossicati dall'acqua di bromo a Savona: trasportati in codice giallo in ospedale

Rimangono lievemente intossicati dall'acqua di bromo ed immediato è scattato l'allarme in un liceo di Savona.

I vigili del fuoco e due ambulanze in un istituto scolastico savonese hanno soccorso 7 persone, due minorenni e due maggiorenni che avevano subito un'intossicazione di lieve entità.

Fortunatamente le loro condizioni non hanno destato particolare preoccupazione ma per precauzione sono stati trasportati in codice giallo dalla Croce d'Oro di Albissola Marina all'ospedale San Paolo di Savona.