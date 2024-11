Savona, il vescovo Marino incontra i sinodali in Seminario

Venerdì 29 novembre, alle ore 19, nel Seminario Vescovile, monsignor Calogero Marino incontrerà i membri dell'Assemblea del Sinodo Diocesano "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando". Dopo un breve momento di preghiera e riflessione, si terrà un apericena. L'iniziativa servirà a "ritrovarci, ringraziarci ancora e continuare a camminare insieme", come scrive lui stesso in una lettera pastorale dell'11 ottobre, giorno della memoria liturgica del papa san Giovanni XXIII, che nel 1962 aprì il Concilio Ecumenico Vaticano II con il discorso "Gaudet Mater Ecclesia".

"Lo scopo della lettera è semplice", aggiunge il vescovo: "salutarVi, dicendo a Voi, ancora una volta, la mia gratitudine per la passione e la competenza che avete 'messo in campo' in tempo di Sinodo. Ho letto da qualche parte che 'i semi sparsi nel vento fanno fiorire il cielo'. E ho pensato a Voi: Vi ho pensato sparsi nelle nostre comunità, come lievito nella pasta, come semi nel vento, chiamati a testimoniare un’esperienza bella di Chiesa, che è stata innanzitutto esperienza di amicizia e desideriamo diventi stile fecondo per la nostra Chiesa".

Monsignor Marino scrive poi a proposito della sua seconda visita pastorale nella diocesi di Savona-Noli, iniziata la settimana scorsa nella zona Villapiana-Lavagnola-Santuario: "Desidero sia tempo privilegiato per una sostanziale recezione del Sinodo nella nostra diocesi, perché non restino 'belle idee scritte sulla carta'. Nelle Vostre parrocchie e comunità, avrò la gioia di salutarVi di nuovo!".