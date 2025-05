Cengio, il 17 e 18 maggio sport e aggregazione con "Aspettando le Cengiadi"

Un week end all'insegna dello sport e dell'aggregazione quello del 17-18 maggio prossimo a Cengio in Località Isole. "Aspettando le Cengiadi" è un preludio all'evento di fine giugno e propone una formula per tutti: bambini, ragazzi e famiglie.

Tutte le attività proposte sono completamente gratuite

E' possibile pre-iscriversi alle varie attività CLICCANDO QUI

Programma "Aspettando le Cengiadi" 17-18 maggio



Sabato 17 maggio

Torneo di beach volley (dalle 9 alle 19 circa) presso il campo da Beach Idea Bar.

Pre-iscrizioni squadre (coppie anche miste) CLICCANDO QUI

Dalle ore 10: Laboratorio Sperimentale Hockey per le categorie: Under8 e Under10 a cura dell'ASD Pippo Vagabondo presso il Cengiadi Stadium - Località Isole.

Torneo di Ping Pong a giocatore singolo (dalle 10 e per tutto il giorno)

Esibizione di Danza e Canto (dalle 17 alle 19)

Dalle ore 19: cena a sostegno delle Cengiadi e attività correlate (presso i locali Pro Loco località Isole) con intrattenimento musicale. PRENOTAZIONE TAVOLI QUI



Domenica 18 maggio

Dalle 9 alle 19 circa, Torneo di calcio a 5 giocatori "Trofeo Città di Cengio" da 16 anni compiuti presso gli impianti sportivi USD Cengio Calcio. Pre-iscrizione squadre CLICCANDO QUI

Camminata sulla pista ciclabile - percorso tra Cengio e Millesimo (ritrovo alle 9)

Dragon Bike bambini e ragazzi in località Isole (dalle ore 10 circa)

Calciobalilla (dalle 10 e per tutto il giorno)



Ristorante e bar

Sabato pranzo e cena (bar tutto il giorno)

Domenica solo pranzo (bar fino a chiusura giornata)