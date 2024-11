Finale, un anno di cultura e condivisione: l’Associazione Emanuele Celesia ripercorre il 2024

L’Associazione Emanuele Celesia di Finale Ligure invita soci, amici e simpatizzanti a un evento speciale che si terrà venerdì 29 novembre alle ore 17:00 presso l’Oratorio de' Disciplinanti, nella suggestiva Sala delle Capriate a Finalborgo.

L’incontro, intitolato “Quadrifoglio e non solo: un anno di attività”, sarà un’occasione per celebrare i successi e le iniziative culturali che hanno caratterizzato il 2024, un anno particolarmente ricco di eventi per l’Associazione. Durante l’appuntamento verrà proiettato un video riepilogativo, che mostrerà i momenti più significativi dell’anno, e saranno illustrati i progetti per il 2025, un’opportunità per guardare insieme al futuro con entusiasmo.

L’evento si concluderà con un brindisi augurale, un momento conviviale per scambiarsi auguri e rafforzare lo spirito di comunità che da sempre anima l’Associazione Celesia. L’ingresso è libero e aperto a tutti.