Finale, l’opera lirica "Attila" di Giuseppe Verdi protagonista del nuovo appuntamento con "Guida all’Ascolto"

Si cambia il locale che ospiterà l’evento, ma non sarà diverso il piacere di assistere a un racconto molto interessante. Domenica 25 maggio, alle ore 16:00, presso la Sala Gallesio in via Pertica 24, a Finalmarina, l’Accademia di Musica del Finale invita a un nuovo incontro della serie "Guida all’Ascolto".

Il Maestro Mattia Pelosi intratterrà il pubblico sull’opera lirica “Attila” di Giuseppe Verdi, attraverso registrazioni e video. La prima rappresentazione, tenutasi nel 1846, non ebbe il successo sperato, nonostante Attila, Unni e Ostrogoti avessero tanto affascinato ed entusiasmato il compositore. Il favore del pubblico crebbe successivamente, e ancora oggi l’opera viene spesso rappresentata con successo. Il pomeriggio sarà a ingresso libero e gratuito.