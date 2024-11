Albissola, manutenzione giardini via delle Industrie. L'opposizione: "Chiediamo un intervento"

Manutenzione dei giardini in via delle Industrie in località Grana ad Albissola Marina. A richiedere l'intervento con un'interpellanza il gruppo consiliare di minoranza di Tradizione e Futuro.

"I giardini siti nelle immediate vicinanze di Via delle Industrie in località Grana versano in una condizione di degrado e richiediamo che venga svolta con cadenza regolare la manutenzione di tutto il verde pubblico in tale aerea; vengano ripristinate le coperture dei paletti in ferro battuto ad oggi esposti e pericolosi per i bambini e gli animali; venga ripristinata la recinzione delle zone di erba e ricollocato il cartello relativo al calpestio dell’erba stessa e vengano sostituite, ove danneggate, le mattonelle di divisione tra i marciapiedi pedonali e le zone non calpestabili" proseguono dall'opposizione richiedendo inoltre uno studio di fattibilità sul ripristino delle panchine in legno della zona.