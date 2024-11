Lavori sulla passeggiata a Celle. Il Comune: "Quasi ultimati. Emerse criticità strutturali, effettuate alcune palificazioni!"

Sono quasi ultimati i lavori sulla passeggiata a Celle Ligure in località Bouffou in prossimità della svolta per il casello autostradale.

"Erano stati pianificati per ripristinare un tratto di pavimentazione danneggiata e sconnessa ma nel corso dell’intervento sono emerse delle criticità strutturali nella zona sottostante fronte mare - spiegano dal Comune cellese - Si è dovuti intervenire con una variazione dell’opera effettuando alcune palificazioni necessarie per ripristinare la piena sicurezza".

"La necessità di dover comunque rimanere nell’importo stanziato ha determinato la riduzione obbligata dell’area di pavimentazione ripristinata" concludono.