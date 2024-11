Minaccia agente immobiliare, lo rapina e lo colpisce con lo spray al peperoncino: arrestato dai carabinieri 70enne di Alassio

Il 18 ottobre scorso è stato un pomeriggio di paura nell'agenzia immobiliare "In caso di casa" di Alassio, dove si è consumata una violenta rapina. Un individuo, con il volto nascosto da un casco integrale e occhiali da sci specchiati, è entrato nei locali ed ha minacciato il titolare presente, intimandogli di consegnare denaro e l'orologio che indossava.

Al rifiuto dell'uomo ne è scaturita una breve colluttazione, dove ad avere la peggio è stato il titolare dell’agenzia, infatti, oltre a qualche pugno e spintone, è stato anche colpito sul volto da un getto di spray al peperoncino, che gli ha procurato una grave irritazione agli occhi ed una forte intossicazione. Il rapinatore, approfittando dunque della situazione, ha subito sfilato l’orologio dal polso della vittima, un Rolex da migliaia di Euro, per poi dileguarsi.

Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Alassio, che dopo aver soccorso il malcapitato, hanno effettuato un accurato sopralluogo sul luogo del delitto, per cristallizzare la scena del crimine e raccogliere più elementi possibili per le indagini. I militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno quindi avviato immediatamente un’intensa ed articolata attività investigativa, con lo scopo di analizzare le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e, dopo aver raccolto varie informazioni essenziali e svolto mirati servizi di osservazione e pedinamento per suffragare i sospettati, sono giunti all'arresto di oggi.

Gli elementi raccolti sono stati esaminati e condivisi con la Procura della Repubblica e il Tribunale di Savona, che ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per l’indagato, un 70enne residente ad Alassio, pluripregiudicato anche per reati specifici.

I Carabinieri della Stazione di Alassio hanno arrestato il malvivente all’alba di oggi e, nel corso della perquisizione domiciliare hanno rinvenuto l’orologio Rolex rapinato, che verrà restituito nei prossimi giorni al legittimo proprietario. L’arrestato è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità di rito ed infine tradotto al carcere di Imperia.

"La sicurezza dei cittadini è sempre al centro dell’attenzione per i militari dell’Arma dei Carabinieri, l’odierna operazione conferma ancora una volta la costante vicinanza dei militari alle esigenze della comunità. Grazie alla professionalità, alla precisione ed all’efficacia dell’intervento, è stato inferto un importante colpo ai reati predatori, rafforzando il senso di sicurezza tra i cittadini - spiegano dal Comando provinciale - Il procedimento è nella fase preliminare, tutti i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria".