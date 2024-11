"Il ruolo della donna nella Chiesa di oggi" in un incontro a Finalborgo

Venerdì 29 novembre alle ore 18:30 nei locali della Parrocchia San Biagio in Finalborgo si terrà un incontro su "Il ruolo della donna nella Chiesa di oggi". I presenti potranno intervenire liberamente sul tema, emerso anche come frutto del Sinodo Diocesano e di quello universale. "Come sollecitato dal vescovo Calogero Marino, è auspicabile che la partecipazione rappresenti le diverse vocazioni e uomini e donne per arricchire il confronto. Il gruppo che si formerà potrà portare avanti l'argomento approfondendo e invitando persone 'esperte'", spiega suor Sara Nicolini, coordinatrice del gruppo. Per informazioni si può chiamare il numero 3491583662.

Nei sabati 30 novembre e 7, 14 e 21 dicembre alle ore 18:30 nella chiesa del Convento San Giacomo di Latronorio, in via san Giovanni 16, a Varazze i Frati Minori propongono invece la "Meditazione immaginativa dei Vangeli d'Avvento", un'esperienza rivolta a quanti desiderano una maggiore intimità con il Vangelo o ricercano un modo nuovo di pregare e crescere nel dialogo con Dio. "Si tratta di un modo per entrare in relazione con Dio facendo uso della facoltà immaginativa, secondo il metodo iniziato da sant'Ignazio - spiega padre Giuseppe Maffeis - In particolare il metodo della contemplazione immaginativa aiuta ad 'entrare' nel testo biblico facilitando una conoscenza di Gesù molto diretta, intima, profonda e personale".

La guida propone un tempo di rilassamento e consapevolezza del proprio corpo per entrare nella preghiera con tutto se stessi. Segue un percorso di immersione con l’immaginazione nel racconto evangelico (immaginazione dei luoghi e dei personaggi, ingresso personale e attivo nell’episodio narrato, illuminazione della propria vita). L'approccio favorisce una profonda immedesimazione nel racconto biblico con l’attivazione della dimensione affettiva della relazione con Dio, una dimensione che rischia di rimanere eccessivamente contenuta dall’approccio razionale (riflessione) alla Parola.