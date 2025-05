"Savona o cara – I nuovi savonesi si raccontano": in Sala Rossa storie di integrazione, cittadinanza e identità

Venerdì 23 maggio, alle ore 17, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà l’evento "Savona o cara – I nuovi savonesi si raccontano", un incontro dedicato ai temi dell’integrazione, della cittadinanza e dell’identità. Protagonisti saranno i partecipanti al filmato “Un biglietto per Savona” e altri allievi del CPIA M. Dansoko, che condivideranno le loro esperienze personali di migrazione, accoglienza e inserimento nella comunità savonese.

Sette storie diverse ma unite da un percorso comune: quello che ha portato uomini e donne a confrontarsi con realtà nuove e spesso difficili, scoprendo lungo il cammino parole chiave come lavoro, precarietà, diritti, doveri, razzismo, accoglienza, identità e cittadinanza. Un’occasione preziosa per riflettere sull’integrazione come processo reciproco e per valorizzare il contributo culturale e umano dei “nuovi savonesi”.

L’iniziativa è promossa da ARCI Savona, in collaborazione con il CPIA “Mamadou Dansoko” e con il sostegno della Fondazione De Mari.