Savona, lo studio Aschei è il punto di riferimento per formazione e consulenza di imprese e scuola

Studio Aschei grazie a un 2024 di innovazione, nuovi progetti e collaboratori altamente qualificati si conferma come punto di riferimento nel panorama della formazione e della consulenza aziendale segnando un'importante crescita con la nuova guida imprenditoriale di Enilda Ormeni che ha assunto il ruolo di amministratore.

Lo studio ha raggiunto traguardi significativi, tra cui la prestigiosa certificazione ISO 9001 per la formazione, ottenuta nel 2024 dopo un intenso percorso avviato nei primi mesi dell’anno. “Sono stati preparati anche i documenti per la certificazione 45001 sulla sicurezza dei nostri luoghi di lavoro- dice l’amministratrice Ormeni – e si sono appena conclusi i nostri lavori per gli accreditamenti a numerosi fondi interprofessionali per le aziende”.

Luca Aschei, fondatore dello studio e ideatore del metodo di insegnamento Aschei, è una figura di spicco nel campo della formazione sin dal 1986. Laureato in Sociologia della comunicazione e specializzatosi dopo la laurea presso l’Università Bocconi di Milano, il dottor Aschei ha dedicato quasi 40 anni alla progettazione e al miglioramento dei percorsi formativi, con un’attenzione particolare alle aziende del territorio, alle scuole e agli insegnanti.

Il metodo Aschei che viene segnalato a tutti i docenti e collaboratori della società, selezionati in base al curriculum e ad una valutazione sulla loro passione di insegnare, non è solo un approccio didattico, ma un sistema pensato per valorizzare il capitale umano, migliorare la qualità dell’insegnamento e le competenze professionali e non espresse dagli allievi. “I nostri docenti devono far passare delle emozioni, non solo delle informazioni - afferma Aschei - Solo chi emoziona gli allievi li aiuta ad imparare. Quindi servono docenti preparati, ma soprattutto appassionati della loro materia. Li vedo quasi tutti personalmente a meno che non mi siano segnalati da conoscenti che stimo e che siano certificati da una ampia documentazione”.

“Tra i nuovi progetti del 2024, spiccano i corsi dedicati alle scuole, sviluppati da Aschei secondo i decreti ministeriali DM65 e DM66. Questi percorsi formativi sono stati progettati per supportare sia gli studenti sia gli insegnanti, offrendo strumenti concreti per migliorare il sistema scolastico. "Il nostro obiettivo è chiaro: contribuire a una scuola più inclusiva e preparata, fornendo competenze reali e metodi innovativi," afferma Enilda Ormeni.

Aggiunge Aschei” Il lavoro di aiuto alle scuole attraverso queste modalità di supporto agli insegnanti è una visione che ho da quando frequentavo il liceo. Riuscire a offrire nuovi strumenti di insegnamento e motivazione ai docenti delle scuole è un sogno che si avvera. Hanno bisogno di supporto e di nuove motivazioni e hanno bisogno di rispetto che si raggiunge anche con un metodo di insegnamento e una cultura superiore”.

Studio Aschei punta oggi ancora di più su una offerta formativa nazionale nel settore turistico con il nuovo corso online di preparazione all’esame di Guida Turistica. Il corso è già alla sua seconda edizione nel 2024 appena lanciato. Questo programma, progettato dal dottor Aschei, ha attratto partecipanti da tutta Italia, dimostrando la qualità e l’efficacia della proposta formativa. Grazie alla flessibilità della modalità online, gli allievi provengono da tutta Italia. Vantiamo aspiranti Guide Turistiche da Roma, Palermo, Verona e Venezia che possono accedere a un percorso di altissimo livello, riconosciuto per l’eccellenza dei contenuti.

L’ulteriore crescita quest’anno dello Studio Aschei è stata resa possibile anche dall’inserimento di nuovi collaboratori qualificati, che hanno portato competenze fresche e nuove prospettive. La sinergia tra il gruppo e la guida di Enilda Ormeni, la qualità dell’ambiente di lavoro e del clima aziendale hanno permesso alla società di ampliare il proprio raggio d’azione, collaborando con aziende, scuole e istituzioni in tutto il nord Italia, con una presenza ormai consolidata in Piemonte e Lombardia.