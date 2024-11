Tpl Linea, ridotto a 4 ore lo sciopero in programma venerdì 29 novembre

Con la precettazione da parte del ministero dei Trasporti lo sciopero nazionale del personale del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti per venerdì 29 novembre si riduce di durata.

La protesta sindacale è stata infatti ridotta a 4 ore e sarà dalle 9.00 alle 13.00. Nella fascia oraria interessata dallo sciopero i servizi dell’azienda di trasporto savonese potrebbero subire riduzioni, con possibili disagi alla clientela prima e dopo lo sciopero.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili). TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero.