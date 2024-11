Al via un corso per diventare cronometrista

L'Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi (FICR) e parte integrante del C.O.N.I., offre un'opportunità unica per entrare nel mondo del cronometraggio sportivo. Con l'esperienza di gestire il tempo in una vasta gamma di discipline, tra cui rally, enduro, nuoto, triathlon, concorsi ippici, corse al trotto e molte altre, i cronometristi sono una parte essenziale delle manifestazioni sportive.

Il 6 dicembre prenderà il via un corso pensato per chiunque voglia avvicinarsi a questa affascinante attività, a partire dai 18 fino ai 67 anni. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano vivere lo sport da un'angolazione diversa, a stretto contatto con gli atleti, contribuendo alla corretta gestione dei tempi durante gli eventi sportivi.

Diventare cronometrista significa far parte di una squadra che lavora dietro le quinte per garantire la precisione e l'affidabilità dei risultati. Non solo un'opportunità professionale, ma anche una possibilità di vivere lo sport in modo intenso e coinvolgente.

L'associazione si impegna a sensibilizzare il pubblico riguardo a questa importante figura, ma ha bisogno del supporto della comunità. Per questo motivo, invita chiunque fosse interessato a partecipare al corso a supportare l'iniziativa, diffondendo la notizia attraverso i propri canali social e altre piattaforme.

Per partecipare al corso sarà sufficiente inviare una mail a crono.savona@ficr.it o compilare il form https://www.ficr.it/diventa-cronometrista/.