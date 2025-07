"Pianeta Zero" in concerto per la Croce Bianca di Imperia: domenica lo show con Federico Cammarata e la sua band

Sarà una serata da segnare in agenda quella di Domenica 13 luglio, alle ore 21.25, a Imperia in Banchina Aicardi. Il concerto evento "Pianeta Zero – Il Tributo a Renato Zero" promette più di due ore di spettacolo travolgente, tra intrattenimento scintillante e un’interpretazione vocale che riproduce in maniera incredibilmente fedele il timbro e l’anima di uno dei più grandi artisti della musica italiana: Renato Zero.

Il live, organizzato con il patrocinio della Città di Imperia, ha uno scopo benefico: i fondi raccolti andranno a sostenere la Croce Bianca di Imperia per l’acquisto della nuova sede. Un'occasione unica per coniugare musica e solidarietà, con biglietti a 20 euro (ingresso gratuito per i minori di 14 anni).

Sul palco, a dare voce al mito, ci sarà Federico Cammarata, cantante e performer capace di far rivivere le atmosfere visionarie e struggenti dei grandi show di Renato Zero, accompagnato da Enrico "Chicco" Angeloni alla batteria, Alex Bimbi al pianoforte,; Valerio Dentone al basso, Emiliano Mammini alla chitarra.

Lo show è stato pensato come un’esperienza immersiva. Luci, costumi e voce si fondono per rievocare la magia di concerti storici e atmosfere intime, portando il pubblico vicino alle emozioni che solo un incontro con il vero Zero potrebbe dare. Un evento per fan di ogni età, dagli "zerofolli" di lunga data ai nuovi appassionati.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso Tutto Musica, in Piazza dell’Unità Nazionale 1 a Imperia Oneglia, presso il Touring Club Imperia in Via Don Abbo 5, e presso l’Oreficeria Carato in Via Felice Cascione 40 a Imperia Porto Maurizio.