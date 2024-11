Albenga, Podio sulle scuole di via Degli Orti: "No a promiscuità tra adulti e ragazzi, il Comune indichi la nuova sede del C.P.I.A."

“Questa mattina, insieme ai consiglieri comunali Diego Distilo e Ginetta Perrone, abbiamo effettuato un sopralluogo all’interno della mensa delle scuole di via Degli Orti per verificare di persona la qualità dei servizi offerti ai nostri studenti. Il personale, composto da una cuoca e sei collaboratrici, lavora con grande professionalità, anche se probabilmente sarebbero necessari dei rinforzi. La qualità del servizio ci è sembrata complessivamente buona. Durante il sopralluogo, abbiamo raccolto una segnalazione importante che non possiamo ignorare: la convivenza forzata tra gli studenti delle medie e gli adulti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) all’interno dello stesso edificio. È una situazione delicata e inappropriata che va risolta quanto prima: adulti e ragazzi non dovrebbero condividere gli stessi spazi. Il Comune deve prendersi la responsabilità di individuare una sede più adatta per il C.P.I.A., perché la scuola non può continuare a subire questo disagio. Un’altra nota dolente riguarda le transenne, presenti da oltre dieci anni e già segnalate durante la campagna elettorale. Oggi sono ancora lì, a segnalare lo stesso pericolo mai risolto, nonostante le tante promesse fatte. Resta infine il problema delle tende nelle scuole, che è stato segnalato dalle stesse maestre da molto tempo, ma per cui il Comune non ha ancora dato risposta. Siamo pronti a portare in consiglio comunale tutte queste istanze, affinché i servizi delle nostre scuole vengano costantemente monitorati e, dove necessario, migliorati e potenziati”.

Lo dichiara il consigliere comunale della minoranza albenganese Nicola Podio.