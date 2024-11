Albenga si accende di magia: arriva il Villaggio di Natale in piazza del Popolo per un mese intero

Albenga si prepara per un mese di festa anche con una grande novità: il “Villaggio di Natale”. Oltre alla collaudatissima iniziativa “Albenga s’illumina d’immenso” che vedrà le proiezioni architetturali sui principali monumenti del centro storico, e tanti eventi, tra cui il concorso pianistico e l’attesa befana dei vigili del fuoco, che verranno svelati nei prossimi giorni, la novità 2024 è il “Villaggio di Natale” che andrà ad animare la centralissima piazza del Popolo dal 6 dicembre al 6 gennaio 2025.

L’iniziativa va ad arricchire le proposte in occasione delle festività di Natale e di fine anno, per valorizzare un’area centrale della città e rendere ancora più magico il periodo più amato da grandi e piccini.

È già in corso l’installazione delle casette in legno che possono essere utilizzate da commercianti, dagli hobbysti, operatori del proprio ingegno, titolari di esercizi commerciali o di somministrazione e associazioni, previa richiesta di adesione da far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 2 dicembre.

“La novità di quest’anno sarà proprio il Villaggio di Natale – spiega l’assessore al Turismo e agli Eventi Camilla Vio -. Stiamo ricevendo molte domande di adesione e questo evidenzia un bel riscontro da parte delle attività commerciali, ma non solo. Infatti, le casette potranno ospitare anche associazioni e iniziative benefiche. Questa sarà l’edizione ‘zero’, ma crediamo potrà ottenere un buon riscontro anche grazie agli eventi e alle attività che in questo periodo di festa si svolgeranno in Piazza del Popolo”.

Sarà quindi possibile fare acquisti natalizi, da regalare o regalarsi, ma anche incontrare le associazioni che saranno presenti per presentare le proprie iniziative a scopo solidale. “Le casette del villaggio saranno aperte tutto il mese, dal 6 dicembre al 6 gennaio e invitiamo i cittadini, turisti e visitatori a non perdersi le iniziative del ricco calendario eventi che pubblicheremo nei prossimi giorni”, conclude l’assessore Vio. Per non lasciare scontenti i bambini, si può già dire però che Babbo Natale dà l’appuntamento a tutti per ricevere le letterine ed ascoltare i desideri o anche solo per scattare una foto insieme in queste date: dal 6 all’8, dal 20 al 22, il 24 e dal 26 al 28 dicembre alternando la presenza in piazza del Popolo e nel centro storico.