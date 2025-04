"Tutti in campo per Paolo": torneo di solidarietà al Sacro Cuore di Albenga

Una giornata di sport e solidarietà al campo del Sacro Cuore di Albenga con il torneo “Tutti in campo per Paolo”, organizzato per sabato 12 aprile a partire dalle 15 per sostenere il giovane rimasto tetraplegico dopo essere stato aggredito lo scorso maggio durante il furto del suo monopattino. Un pugno in pieno volto ha cambiato per sempre la sua vita, ma non ha spento la solidarietà della comunità.

A scendere in campo saranno sei squadre formate da amici, benefattori e sostenitori: Gli Amici di Paolo, San Filippo V.G., Pontelungo/San Bernardino V.G., Galtieri & Friends, Guardia di Finanza e Fedelissimi.

Il torneo, promosso dalla comunità del Sacro Cuore di Albenga – con la partecipazione della parrocchia, del circolo Anspi e della realtà di San Filippo Neri – ha l’obiettivo di raccogliere fondi per offrire un aiuto concreto a Paolo e alla sua famiglia.

Durante la manifestazione sarà allestito un punto ristoro aperto a tutti. Il ricavato sarà devoluto alla causa.