"Uova ANT fai del bene e ti togli la voglia", il 12 e 13 aprile in piazza del Popolo ad Albenga

La 47esima Pasqua di Fondazione ANT è alle porte e, come ogni anno, rappresenta un’importante occasione di condivisione e solidarietà. L’obiettivo è sostenere le attività di assistenza, prevenzione, formazione e ricerca della Fondazione.

"A Pasqua non scegliere un uovo qualsivoglia, con le Uova ANT fai del bene e ti togli la voglia": è questo il motto coniato dalla responsabile della delegazione ANT di Albenga, che, in occasione della Pasqua, torna nelle piazze con la tradizionale campagna nazionale di raccolta fondi "Uova della Solidarietà" di Fondazione ANT.

Sabato 12 e domenica 13 aprile, i volontari ANT saranno presenti in piazza del Popolo ad Albenga. I fondi raccolti con le Uova della Solidarietà serviranno a finanziare i progetti di prevenzione oncologica, nell’ambito della diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee e mammarie.

Il primo aprile si è svolta ad Albenga una giornata di prevenzione oncologica gratuita, progetto Tiroide, e altre tre sono in programma nel mese di maggio. Poi ci saranno due giornate nel mese di luglio dedicate al progetto Mammelle, mentre in autunno e in inverno le giornate saranno dedicate al progetto della prevenzione del melanoma. Per informazioni sulle attività della Onlus, è possibile rivolgersi direttamente alla Presidente Pavanelli Cristina al numero 371/4210207, visitando la pagina Facebook ANT in Liguria o Instagram merc_ant_ino.albenga, o in alternativa recandosi presso la sede di Via Roma 46.

"Ci teniamo particolarmente a ringraziare tutte le attività commerciali e i privati cittadini che già in anticipo hanno scelto le Uova della Solidarietà ANT" dichiara Cristina Pavanelli, Presidente della Delegazione di Albenga. "Proprio in questi giorni è venuta a farci visita la nostra coordinatrice da Bologna ed è rimasta particolarmente colpita nel notare in quante vetrine sono state esposte le nostre Uova di Pasqua".

Per sostenere ANT, è possibile anche prenotare le Uova solidali direttamente a Cristina Pavanelli telefonando al numero 371/4210207. Le Uova Solidali di Pasqua ANT saranno disponibili non solo nei banchetti allestiti nella città, ma anche nel Charity Point ANT “Da Cuore a Cuore” che si trova ad Albenga in Via Roma 46.

Preparati alla Pasqua con un sorriso, sapendo che stai facendo la differenza per chi ne ha davvero bisogno. "Pasqua con ANT: la sorpresa più bella e la solidarietà!".