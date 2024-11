Anche Savona sarà "Città contro la pena di morte" con Sant'Egidio

Sabato 30 novembre, alle ore 17:30, nella Chiesa San Raffaele al Porto, nella Vecchia Darsena, la Comunità di Sant'Egidio invita la cittadinanza a partecipare all'iniziativa "Città per la vita. Città contro la pena di morte". Alle ore 18 inizierà il collegamento in diretta con il Colosseo a Roma, che si illuminerà appositamente.

"Si tratta di una grande mobilitazione mondiale per non dimenticare che, ancora oggi, ci sono Paesi che mantengono questa forma di punizione disumana e per indicare una forma di giustizia più alta, civile e capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale", dichiara la Comunità di Sant'Egidio.

"La sua abolizione ci sta a cuore", aggiunge. "Ci interessa un mondo senza pena di morte! Nel giorno delle 'Città per la vita, contro la pena di morte', vogliamo partecipare anche a Savona, seguendo l'evento che si svolgerà nella nostra capitale e in moltissime altre città".

Per informazioni, si può scrivere via e-mail a santegidiosavona@gmail.com o contattare la responsabile Natasha De Rosso al numero di cellulare 3391207335.