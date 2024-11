Zuccarello in lutto: Claudio Costamagna trovato senza vita nella sua abitazione

Tragedia a Zuccarello nella mattinata di ieri, quando Claudio Costamagna, 59 anni, è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di via Tornatore, dove viveva da tempo con la mamma. L’uomo sarebbe stato vittima di un malore improvviso mentre stava salendo le scale della sua abitazione.

È stato un amico a lanciare l’allarme, intorno alle 11.30, preoccupato perché Costamagna non rispondeva al campanello di casa, né alle chiamate telefoniche. Questo nonostante fosse prevista una visita alla madre, ricoverata da tempo in ospedale.

Dopo l’allarme, si sono immediatamente mobilitati i soccorsi e sono giunti sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica e i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione. Per il 59enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: una volta all’interno, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto riferito, il malore improvviso sarebbe avvenuto mentre Costamagna stava salendo la rampa di scale già la sera prima.

La salma è poi stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.