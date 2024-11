Finale Ligure, un ricco calendario di eventi per celebrare l'atmosfera delle festività natalizie

Avvolgerà per un mese intero tutti i rioni di Finale Ligure la magica atmosfera del Natale, con un ricchissimo calendario di eventi e iniziative pronte a coinvolgere tra luci, addobbi e momenti di pura emozione i cittadini e i sempre numerosi visitatori della perla della Riviera Ligure di Ponente.

Dalla vigilia dell'Immacolata all'Epifania, in tutta la città oltre 40 eventi, distribuiti tra concerti, mercatini, spettacoli teatrali, manifestazioni per bambini e momenti dedicati alla tradizione, spaziando dall’arte alla musica, e per ogni età.

Il mese di dicembre si aprirà domenica 1, dalle ore 15, con un intero pomeriggio e una serata dedicati alla musica per pianoforte, all'interno dell'Auditorium “Destefanis” del complesso di Santa Caterina, curata dall'Associazione culturale musicale Scuola Pianistica Atenaeum col concorso “YAPCO under 18” e in serata, a partire dalle ore 21, col concerto del pianista Davide Cabassi. Entrambi gli appuntamenti saranno ad ingresso libero.

Venerdì 6 dicembre, sempre nell'auditorium di Finalborgo e con ingresso gratuito, torna nella sua versione invernale il Finale Music Festival – Winter Edition proponendo la proiezione del docufilm "Jesus Loves The Fools", introdotto da Mauro Ermanno Giovanardi e dai registi.

Il 7 dicembre sarà una giornata vivace, con l'accensione delle luminarie in tutta la città, alle ore 16:30. A Finalpia, Babbo Natale sarà protagonista di una merenda dedicata ai più piccoli, in Via Santuario, organizzata dai Garosci de Pia, mentre le vie e le piazze di Finalborgo si animeranno con il tradizionale Mercatino delle vecchie cose, che proseguirà anche nella giornata dell’8 dicembre, mentre presso la Sala delle Capriate la Biblioteca Civica Finalese proporrà la presentazione di un proprio volume.

Durante le festività natalizie proseguirà inoltre la rassegna dei “Pomeriggi Musicali”, organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, presso l'Auditorium Destefanis, sempre alle 16:30. Sabato 7 dicembre si comincerà col concerto del Duo Pianistico Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese dal titolo “Arte della trascrizione – Dall'orchestra al pianoforte a 4 mani”; sabato 14 dicembre, invece, ospite d’eccezione sarà Bruno Canino, accompagnato da Pino Nese al flauto

Sempre domenica 8, tornerà in Piazza Vittorio Emanuele la campagna informativa della Protezione Civile “Io non rischio”, mentre la sera, dalle ore 21, l’Auditorium Destefanis accoglierà il “Concerto di Natale” organizzato dall'Unitre.

Il weekend successivo si aprirà venerdì 13 dicembre con lo spettacolo teatrale “Alice, no!” presso il Teatro delle Udienze a Finalborgo, a cura dell'Associazione Baba Jaga. Sabato 14, la Piazza del Mare di Varigotti accoglierà la “Festa di Natale” curata dall'Associazione Varigotti Insieme, a partire dalle ore 15. Domenica 15 sarà invece all'insegna delle famiglie, con lo spettacolo teatrale per bambini di Baba Jaga dal titolo “Il custode dei desideri”, al Teatro delle Udienze, e la quarta edizione di “Babbo Natale in moto” che dalle ore 15 animerà Finalmarina in Piazza Vittorio Emanuele.

Con l’avvicinarsi del Natale, venerdì 20 dicembre l'Associazione Hapax proporrà, nella chiesa dei Padri Cappuccini di Via Brunenghi, il “Concerto Natale nel mondo”.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 14:30, i più piccoli saranno i protagonisti de “La sfida degli Elfi di Natale”, un gioco itinerante per le vie di Finalmarina dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, realizzato in collaborazione di associazioni finalesi e dei commercianti. Alle ore 21, nella suggestiva cornice della Basilica di San Biagio, la BRG Orchestra offrirà un emozionante concerto natalizio ad ingresso libero.

La sera di lunedì 23 dicembre, un nuovo appuntamento con il Finale Music Festival porterà sul suggestivo palcoscenico dell'Auditorium Destefanis un'icona della musica leggera italiana: Antonella Ruggiero si esibirà in un concerto, portando l’atmosfera natalizia alle stelle con la sua splendida vocalità. Il concerto sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti.

Il fine settimana successivo al Natale comincerà nella giornata di Sabato 28, dalle ore 15.00 alle ore 19,00 presso l'oratorio dei Disciplinanti “L'anno che verrà” a cura di Finalborgo.IT, alle ore 21.00, sempre in Finalborgo ma all'interno dell'Auditorium Destefanis, il pianista Luca Trabucco si esibirà in un concerto organizzato dalla Scuola Pianistica Ateneum. Anche in questo caso, l’ingresso sarà libero.

Domenica 29 gli amanti della musica folk potranno godersi l’esibizione dei Fabio Rinaudo Trio, con il Concerto “Natale... Pastori, Presepi e Cornamuse” al Teatro Aycardi di Finalborgo. Il concerto sarà su prenotazione e offrirà due appuntamenti, alle ore 16 e alle ore 21.

Questo sarà anche il primo dei due weekend dove il Lungomare Migliorini ospiterà, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (27, 28 e 29 dicembre; 3, 4 e 5 gennaio) il mercatino artigianale a tema natalizio.

Lunedì 30 dicembre il Finale Music Festival – Winter Edition torna col concerto degli Yo Yo Mundi per ricordarne il 35° anniversario della fondazione, con Daniele Tusa ospite speciale della serata che partirà alle ore 21 con ingresso gratuito all'Auditorium Destefanis.

Martedì 31 dicembre Finale Ligure chiuderà l'anno passato dando il benvenuto al 2025 con il Capodanno in Piazza. Dalle ore 22:30, in Piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina, il concerto spettacolo di Studio 54 darà il via ai festeggiamenti, seguiti dallo spettacolo piromusicale allo scoccare della mezzanotte, seguito poi dal DJ set curato da artisti finalesi per continuare la serata.

Il nuovo anno si aprirà con il tradizionale Concerto di Capodanno della BRG Orchestra, il 1° gennaio presso l’Auditorium Destefanis, alle ore 17. Nei giorni successivi, il programma proseguirà con eventi dedicati all’Epifania, tra cui “La Befana vien dal mare” a Varigotti, a cura dell'Associazione Varigotti Insieme, venerdì 3 gennaio, mentre alla sera, dalle ore 21 nell'Auditorium Destefanis un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana con la rilettura live de La Buona Novella di De André a cura dei Perturbazione.

Sabato 4 gennaio torna in piazza Santa Caterina e Palazzo Ricci la manifestazione storica “natalizia” del Centro Storico del Finale, il “Dino da Nuxe” col dono da parte del Marchese Giovanni di un sacchetto di noci quale buon auspicio per l'anno nuovo con la possibilità di trovare una noce d'oro! La sera nel vicino Auditorium si terrà invece la premiazione dello Sportivo dell'Anno 2024 a cura della Polisportiva del Finale, dalle ore 21. Domenica 5 gennaio appuntamento con le divertenti “Befaniadi” a Finalpia a cura dei Garosci de Pia, anticipando la conclusione di un mese intenso e ricco di appuntamenti che sarà ancora una volta col tradizionale “Cimento della Befana” di lunedì 6 gennaio organizzato come consuetudine dalla Compagnia di San Pietro nella Spiaggia dei Neri.

Afferma l'Assessore a Turismo, Cultura ed Eventi Maura Firpo: «E' un calendario pregno di eventi, vogliamo celebrare il Natale con l'intenzione di far rivivere quanto più possibile l'atmosfere delle feste. In particolare, le luci quest'anno avranno la caratteristica di cercare di illuminare zone mai illuminate prima con qualche sorpresa; ringrazio l'Associazione Viva Finale che contribuisce ad amplificare questa atmosfera con la filodiffusione nel centro di Finalmarina. Ringrazio anche tutte le associazioni che hanno contribuito a delineare questo ricchissimo calendario natalizio».

Sul sito www.visitfinaleligure.it è disponibile il calendario completo delle iniziative sempre aggiornato e con ulteriori dettagli