Veicoli abbandonati, Nervo (Noi per Ceriale): "Pessimo biglietto da visita, vanno rimossi"

Ad affermarlo è Piercarlo Nervo del gruppo consigliere di opposizione Noi per Ceriale che aggiunge: "Ho personalmente fatto un sopralluogo nelle varie vie segnalate e certamente la situazione in essere è da considerarsi come pessimo biglietto da visita".

"Crediamo che sia necessario un intervento mirato ed efficace per risolvere tale situazione; proprio per questo motivo abbiamo presentato una mozione durante il consiglio comunale del 26 novembre con la quale è stato richiesto all’intero consiglio di votare a favore di un impegno da parte del Sindaco e della giunta per mettere in atto le azioni necessarie per rimuovere le auto, le moto e i motocicli abbandonati".

"Durante il consiglio comunale c’è stato un dibattito ed un confronto con la maggioranza, alla presenza anche del Comandante della Polizia Locale, per giungere ad una votazione favorevole da parte dell’intero consiglio comunale".

"Ci auguriamo che visto l’impegno preso da parte della maggioranza la cosa possa risolversi in modo celere così da avere un territorio senza mezzi abbandonati e, di conseguenza, riavere i parcheggi liberi", conclude Nervo.