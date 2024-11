Lettera al direttore: "Nel 2024 il voto vale ancora qualcosa?"

Egregio Direttore,

Dopo aver espresso regolarmente la mia preferenza presso il seggio elettorale di Balestrino, ho verificato che il mio voto – e quello di altre persone – non risultava registrato sul portale ufficioso Eligendo, strumento istituzionale utilizzato per la pubblicazione dei dati elettorali. Mancando del tutto le preferenze espresse, questo ha reso impossibile verificare che il voto fosse stato correttamente contabilizzato.

Di fronte a questa situazione, sia io che la Prefettura abbiamo inviato una segnalazione formale via PEC al Tribunale, ricevendo però una risposta sconcertante: in qualità di cittadina non ho titolo per contestare il voto (cito dalla pec del Tribunale "È previsto il riesame delle.singole schede elettorali esclusivamente nel caso di voti contestati e non assegnati dalla Sezione Elettorale") Anche il partito e il candidato coinvolti sono stati informati ufficialmente della vicenda, dopo una precedente comunicazione informale.