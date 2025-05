Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Io abito in via Cavour, angolo via dei Martinengo, dove sono posizionati, sul lato destro, 6 cassonetti 'ignoranti' per plastica e carta e, sul lato opposto, n. 3 cassonetti per l’indifferenziato, più altri 4 cassonetti per il vetro e per l’umido, ovviamente anch’essi 'ignoranti'. Molti anni fa erano posizionati in via Cavour, poi sono stati spostati in via dei Martinengo per non creare ostacoli alla circolazione (alle 23.00/24.00 di notte?), e così in via dei Martinengo sono stati eliminati un paio di posti auto e 4/5 stalli per moto"

"Ho preso le misure dei cassonetti 'intelligenti' che sono già situati in centro città, dove abitano i cittadini di Serie A, che occupano in lunghezza 11 metri (arrotondati per eccesso), la stessa lunghezza occupata dai cassonetti posti sul lato sinistro di via dei Martinengo. Mi sorge spontanea la domanda: sostituire i cassonetti 'ignoranti' con quelli 'intelligenti' posti a sinistra e liberare lo spazio oggi occupato sul lato destro?".

"Immagino che realtà come quella sopra descritta siano numerose in tutta la città, anche in quelle zone dove abitano i cittadini di serie B che però pagano la Tari 'intelligente', quella di serie A. Sono favorevole alla raccolta differenziata, ma, come diceva Manzoni, 'Adelante Pedro, con juicio'. Sarebbe bello ricevere le considerazioni della SEA-S o del Comune".

Giuseppe Botta