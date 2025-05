Raccolta rifiuti, lettera di sei civici di via Nizza e via Brilla a Comune e Sea-S: "Confidiamo che vengano prese in considerazione le nostre proposte"

Sei civici, tre di via Brilla, 2-4 e 6 e tre di via Nizza, 57-59-61, che hanno mandato una lettera al Comune e a Sea-S per segnalare le diverse criticità che si potrebbero verificare con la futura partenza della raccolta porta a porta.

105 i residenti dei condomini del quartiere di Zinola che tramite i loro amministratori di condominio, hanno già segnalato in recenti colloqui con l'azienda le problematiche e le particolari difficoltà, a causa delle caratteristiche logistiche dei condomini e della loro localizzazione ( fronte mare e lungo la trafficatissima via Nizza), che saranno costretti ad affrontare conseguentemente all’introduzione delle modalità del nuovo sistema di raccolta rifiuti.

"Al fine sia di ovviare a tali difficoltà che di favorire l’introduzione di un efficace ed efficiente sistema di raccolta differenziata, peraltro da noi già effettuato attualmente nonostante il negativo impatto dei 'rifiuti migranti' causato da residenti dei comuni vicini e da frequentatori del nostro litorale ed a voi più e più volte segnalato, i nostri Amministratori hanno avanzato in occasione dei sopralluoghi con Sea-s una proposta operativa senza però che essa venisse ad oggi da voi presa in considerazione - puntualizano nella missiva - Riteniamo pertanto opportuno con la presente porre alla vostra attenzione quanto segue: Attualmente in via Brilla, tra i civici 2 e 4, sono posizionati 9 cassonetti di raccolta rifiuti, oltre ad una campana per vetro e un contenitore abiti usati che occupano suolo pubblico per circa 35/40 mq. Inoltre dall’altro lato dell’isolato, ossia in via dei Ceramisti, sono posizionati altri 3 cassonetti raccolta rifiuti su un’area di circa 8 mq. Queste due aree 'ecologiche' attualmente raccolgono i rifiuti dei nostri 6 condomini oltre a rifiuti di alcuni negozi e bar in zona ( in allegato 1 la mappa di quanto qui descritto). Una eventuale dotazione dei nuovi contenitori condominiali con chiusura a chiave ( 4 per Condominio) assegnata a ciascuno dei 6 condomini succitati ( per un totale di circa 105 utenti) potrebbe adeguatamente trovare posto nell’attuale area su via Brilla, eventualmente spostando raccoglitore abiti e campana vetro nell’area di via dei Ceramisti che verrebbe dedicata esclusivamente a questi ultimi due. La sola “nuova area ecologica” su via Brilla potrebbe così 'servire', secondo le modalità del nuovo Regolamento Gestione Rifiuti, tutti e 6 condomini succitati ed i relativi 105 utenti".

"Altresì si potrebbe valutare la possibilità di proteggere adeguatamente tale nuova area con 2 opportune protezioni/recinzioni al fine di prevenire ed evitare 'influenze' negative ed incivili da parte di terzi 'esterni'. A nostro parere una tale soluzione garantirebbe maggiore decoro nell’area dei 6 Condomini e notevolmente minori problematiche igienico-sanitarie, faciliterebbe il doveroso compito di seguire il nuovo Regolamento Gestione Rifiuti da parte di tutti gli utenti coinvolti, evitando anche situazioni di pericolo causate dall’utilizzo di mastelli individuali lasciati sui marciapiedi ed inoltre, nota da non sottovalutare, comporterebbe una maggiore efficienza ed efficacia di raccolta rifiuti da parte degli Operatori Sea-s e conseguentemente minori costi di gestione per la stessa. Confidiamo pertanto che vogliate considerare con molta attenzione queste nostre considerazioni e proposte e, restando a disposizione per ogni chiarimento e dettaglio, attendiamo un vostro cortese riscontro al riguardo" concludono.