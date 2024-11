Fermato per aver danneggiato una pensilina della Tpl, viene trovato con un telefono rubato: 24enne straniero arrestato a Savona

A Savona, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un ventiquattrenne straniero con l’accusa di rapina, denunciandolo ulteriormente all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di danneggiamento aggravato.

I poliziotti sono intervenuti in Piazza del Popolo, dove era stata segnalata una persona in stato di forte agitazione che, dopo aver danneggiato e rotto i vetri di una pensilina della Tpl, si aggirava minacciosamente in strada con una pietra, spaventando i passanti e le persone in attesa alla fermata.

Immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto mentre cercava di allontanarsi alla vista degli operatori. Una volta fermato, gli è stato trovato un telefono cellulare, risultato rubato pochi giorni prima durante una rapina.

Negli uffici della Questura, l’uomo ha continuato a dare segni di forte agitazione, scagliandosi ancora contro gli operatori e tirando numerosi calci contro la porta della sala d’attesa delle persone da identificare, sfondandola.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e denunciato per danneggiamento aggravato. A disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Marassi.