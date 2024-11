Albenga, un incontro con geologi e ingegneri per parlare di sicurezza idrogeologica del territorio

L’Ordine Regionale Geologi Liguria, l’Ordine Ingegneri Province di Imperia e Savona, con il patrocinio del comune di Albenga, hanno organizzato, nella giornata di oggi, un incontro riguardante nuovi strumenti per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

In particolare, l’incontro “Sistemi per il consolidamento di argini, versanti in terra e pareti in roccia: scelta del sistema idoneo con utilizzo di materiali metallici, geosintetici e sistemi ad alta resistenza meccanica - principi per il dimensionamento e relativi software di verifica” ha visto la trattazione di molte e importantissime tematiche.

A fare i saluti iniziali, il sindaco Riccardo Tomatis, che ha voluto lanciare un appello ai tecnici: "Aiutateci a trovare strumenti più agili, tecnologicamente all’avanguardia e meno costosi per mettere in sicurezza il nostro territorio, a fronte di un clima che sempre più spesso vede il verificarsi di fenomeni di portata eccezionale".

Il discorso del primo cittadino: "Mi fa piacere vedervi così numerosi. Il tema che affronterete oggi è estremamente attuale, dati anche gli ultimi episodi verificatesi in tutta Italia. Sono episodi di portata eccezionale, ma che si verificano con cadenza ormai frequente e che, per essere gestiti, richiedono strumenti straordinari. Si deve iniziare a ragionare in termini di priorità. Non è pensabile che interventi importanti per la sopravvivenza di un territorio e di chi lo abita possano essere rallentati da tempistiche burocratiche e amministrative. Lo stesso vale per le soluzioni tecniche. Sono necessarie soluzioni diverse da quelle a disposizione oggi, che spesso sono lente, costose, difficili da attuare e con un impatto enorme sul territorio. Albenga è una piana articolata che deve essere rivista totalmente dal punto di vista idraulico. Con gli strumenti attuali non è possibile mettere in sicurezza il nostro territorio. Faccio un appello a tutti voi affinché lavoriate per fornire al territorio strumenti più agili, meno costosi e più facili da gestire. La vostra presenza, infine, mi fa pensare anche quanto possa diventare importante il turismo congressuale ad Albenga. Un tema sul quale lavoreremo".