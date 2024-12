Domani in Provincia gli assessori regionali Gianpedrone e Ripamonti incontrano i sindaci dei Comuni colpiti dall'alluvione di ottobre

Domani, lunedì 2 dicembre, alle 11, presso la sala consiliare della Provincia di Savona (Palazzo Nervi, via Sormano 12) l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone incontrerà i sindaci dei 51 Comuni savonesi maggiormente colpiti dal maltempo tra il 5 settembre e il 27 ottobre per fare il punto sui danni legati alle prime emergenze e somme urgenze. Sarà presente anche l’assessore regionale Paolo Ripamonti.

Il 31 ottobre scorso la Regione Liguria ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento nazionale della Protezione civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza.

Nell'ultimo Consiglio Provinciale di Savona, sono stati approvati all’unanimità 20 decreti del Presidente Pierangelo Olivieri, per gli interventi in somma urgenza per la viabilità provinciale, in seguito ai danni causati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre.