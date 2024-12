Aurelia Bis, attesa per l'incontro in Prefettura. Cisl: "Nelle buste paga di agosto e settembre mancano alcune spettanze che devono essere saldate"

“Ci aspettiamo che l’incontro in Prefettura sia finalmente risolutivo perché non è accettabile questa situazione".

A dirlo il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria in merito all'incontro con il Prefetto Carlo De Rogatis convocato per domani, martedì 3 dicembre, per fare il punto sul cantiere dell'Aurelia Bis e il mancato pagamento ai 15 lavoratori rimasti della cassa edile da marzo.