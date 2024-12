Alassio, Manuel Gandossi presenta il suo libro di poesie "Incastro"

99 poesie ispirate alle vita quotidiana in cui ognuno può riconoscersi: si parla di difficoltà, amore desiderato, vissuto o perduto, della forza di reagire, di valori, ma non mancano versi decisamente ironici che strappano il sorriso. La scrittura è leggera, curata, mai banale.

Manuel, 45 anni, padre di due figli, Diego e Anita, magazziniere e, come si definisce sulla copertina del suo libro, “Incensurato, calciatore, ballerino, maratoneta. Umile”, ha prima conquistato il pubblico social con i suoi versi asciutti che facevano da didascalia alle foto di Luca Luzzara e, visto il consenso riscosso, ha deciso di trasformare l’esperienza in un libro.

“Mi piacciono i molteplici significati della parola “incastro” – spiega l’autore – E’ adatta a varie situazioni positive tra persone, eventi, colpi di fortuna, come l’incastrare i pezzi di un puzzle tra le mani.”.

“Ho iniziato a scrivere nel maggio 2022, quando ho terminato la relazione di nove anni con la mia compagna. In seguito a questa separazione, ho vissuto un periodo di solitudine che mi ha permesso di dedicarmi a ciò che desideravo, come fare il bagno a mezzanotte e ogni emozione o ispirazione si traduceva in scrittura”.